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Сборная России не смогла защитить титул на ATP Cup

Сборная России не смогла защитить титул на ATP Cup
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Сборная России не смогла защитить титул на командном турнире ATP Cup в Сиднее (Австралия). В полуфинале действующий чемпион проиграл сборной Канады со счётом 1-2.

В стартовом матче россиянин Роман Сафиуллин проиграл канадцу Денису Шаповалову со счётом 4:6, 7:5, 4:6. Во второй встрече Даниил Медведев уверенно победил Феликса Оже-Альяссима — 6:4, 6:0. В решающем парном противостоянии Медведев и Сафиуллин проиграли Шаповалову и Оже-Альяссиму со счётом 6:4, 5:7, [7:10].

В финале, который состоится завтра, 9 января, Канада сыграет с Испанией.

Сборная России в прошлом году в финальном матче обыграла команду Италии. ATP Cup проходит в третий раз. В 2020 году сборная России добралась до полуфинала, где уступила команде Сербии. В итоге именно сербы стали победителями соревнований, обыграв в финале испанцев.

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