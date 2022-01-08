Денис Шаповалов рассказал, как Канаде удалось обыграть Россию в полуфинале ATP Cup

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал победу над Россией в полуфинале ATP Cup. В первом матче он обыграл Романа Сафиуллина со счётом 6:4, 5:7, 6:4. Затем Феликс Оже-Альяссим проиграл Даниилу Медведеву — 4:6, 0:6. В решающей парной встрече Денис и Феликс победили Даниила и Романа со счётом 4:6, 7:5, [10:7].
«Феликс проделал изумительную работу. Я медленно входил в игру, у меня возникли проблемы на приёме, но мы здорово боролись. Феликс невероятно сыграл в гейме, когда нам удалось сделать брейк. На чемпионском тай-брейке он также был хорош. Мы заставляли россиян как можно больше выкладываться на корте. Это было круто. Мы сражались. У нас отличная командная химия, командный дух. Это очень нам помогло», — приводит слова Шаповалова официальный сайт турнира.
В финале, который состоится завтра, 9 января, Канада сыграет с Испанией.
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