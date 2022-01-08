Карен Хачанов прокомментировал выход в финал турнира в Аделаиде

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу в полуфинальном матче турнира в Аделаиде с хорватом Марином Чиличем со счётом 7:6 (7:3), 6:3.
«В двух предыдущих сезонах я не выигрывал турниры, поэтому для меня было важно пробиться в финал. Завтра я буду сражаться. Посмотрим, что получится.
У Чилича мощная подача и форхенд. Его игра не очень комфортна для меня. Он играет в очень быстрый теннис. Я тоже действую агрессивно. Поэтому приходится нелегко, если соперник перехватывает инициативу. Это был очень напряжённый матч. Каждый раз я чувствовал напряжение, что если он выполнит мощный приём, я не смогу войти в корт. Я рад, что смог вырвать победу. Выигрыш тай-брейка был очень важен.
В начале сезона хочется провести как можно больше матчей перед Australian Open. Я рад, что вышел в финал. С каждой игрой ощущаю всё больше уверенности», — цитирует Хачанова официальный сайт турнира.
В финале Карен сыграет с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Танаси Коккинакис (Австралия).
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