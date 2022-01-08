Прошла жеребьёвка турнира в Аделаиде, где сыграют Соболенко, Свитолина и Кудерметова

Состоялась жеребьёвка второго турнира категории WTA-250 в Аделаиде (Австралия), который пройдёт с 10 по 15 января.

Возглавила посев соревнований вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. В первом круге розыгрыша Соболенко сыграет с одной из победительниц квалификации.

Второй сеяной турнира стала украинка Элина Свитолина, на старте ей предстоит сразиться с американкой Мэдисон Кис. Третий номер посева у 17-летней американки Кори Гауфф, она сыграет с чешкой Катержиной Синяковой.

Пятый номер посева получила россиянка Вероника Кудерметова, восьмой – Людмила Самсонова. Кудерметова в первом круге поборется с украинкой Ангелиной Калининой, Самсонова – с египтянкой Маяр Шериф Ахмед.

Призовой фонд второго турнира в Аделаиде составил более $ 239 тыс.