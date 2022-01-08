Белорусская теннисистка Саснович вышла в финал турнира в Мельбурне, обыграв американку Ли
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Белорусская теннисистка Александра Саснович обыграла представительницу США Энн Ли в полуфинале турнира Мельбурн-2 со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.
Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты. За это время Саснович допустила 5 двойных ошибок, реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов и выполнила 1 эйс. На счету Ли 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Также американская теннисистка сделала 2 подачи навылет.
Таким образом, Саснович оказалась второй финалисткой турнира в Мельбурне, где встретится с американкой Амандой Анисимовой. Встреча теннисисток пройдёт завтра, 9 января.
Турнир в Мельбурне проходит с 4 по 9 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 239 тыс. Действующим победителем турнира является Элисе Мертенс.
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