Карен Хачанов опубликовал пост в «Инстаграме» после выхода в финал турнира в Аделаиде

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал пост в своём «инстаграме» после выхода в финал турнира в Аделаиде (Австралия). В полуфинале он обыграл представителя Хорватии Марина Чилича со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

«Остался один матч», — написал Хачанов.

Пост доступен в «инстаграме» Карена Хачанова.

В финале, который состоится завтра, 9 января, Хачанов сыграет с французом Гаэлем Монфисом. Лидер посева в полуфинале победил австралийца Танаси Коккинакиса со счётом 7:5, 6:0.

25-летний Хачанов — серебряный призёр летних Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде; победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России; бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде.