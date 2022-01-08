Карен Хачанов опубликовал пост в «Инстаграме» после выхода в финал турнира в Аделаиде
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Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал пост в своём «инстаграме» после выхода в финал турнира в Аделаиде (Австралия). В полуфинале он обыграл представителя Хорватии Марина Чилича со счётом 7:6 (7:3), 6:3.
«Остался один матч», — написал Хачанов.
Пост доступен в «инстаграме» Карена Хачанова.
В финале, который состоится завтра, 9 января, Хачанов сыграет с французом Гаэлем Монфисом. Лидер посева в полуфинале победил австралийца Танаси Коккинакиса со счётом 7:5, 6:0.
25-летний Хачанов — серебряный призёр летних Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде; победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России; бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде.
Новость по темеКарен Хачанов прокомментировал выход в финал турнира в Аделаиде
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