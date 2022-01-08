Надаль вышел в финал турнира в Мельбурне, разобравшись с Руусувуори

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль вышел в финал турнира в Мельбурне (Австралия) благодаря победе над финским теннисистом Эмилем Руусувуори — 6:4, 7:5.

Это вторая победа Надаля с августа 2021 года. Первую победу, начиная с лета, он одержал во втором круге над литовцем Ричардасом Беранкисом (6:2, 7:5). В полуфинал соревнований Надаль прошёл благодаря травме голландца Таллона Грикспора.

Продолжительность полуфинального противостояния с Руусувуори составила 1 час 55 минут. Бывшая первая ракетка мира трижды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету его соперника 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк при 6 брейк-пойнтах.

В финале соперником Надаля будет американец Максим Кресси, обыгравший в полуфинале болгарина Григора Димитрова со счётом 7:5, 7:6 (11:9).