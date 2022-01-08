Адвокаты Джоковича неправильно написали его имя в судебных документах

Адвокаты первой ракетки мира, серба Новака Джоковича неправильно написали его имя в заявлении на апелляцию по судебному делу игрока. Об этом сообщает твиттер-аккаунт Tennis Axe.

Напомним, ранее адвокаты сербского теннисиста в документах по его делу в суде указали, что 16 декабря у него обнаружили коронавирус.

Также сторона Джоковича запросила перевести его из гостиницы в Мельбурне для того, чтобы спортсмен мог начать подготовку к Australian Open.

Новака Джоковича не пускают в Австралию. Сербский теннисист оформил медотвод для участия в Открытом чемпионате Австралии, однако он не убедил пограничников. В настоящий момент Новак находится в карантинном отеле в Мельбурне. Окончательное решение по поводу возможной депортации Новака Джоковича из Австралии будет принято в понедельник, 10 января.

Australian Open пройдёт с 17 по 30 января.