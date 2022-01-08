Эрбер заболел ковидом. Он был 1-м невакцинированным, отказавшимся от участия в АО

Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер заразился коронавирусом. Он пропускает Australian Open из-за отказа от вакцинации.

«К сожалению, я не смогу поехать в Форли на следующей неделе, потому что сдал положительный тест на ковид. У меня всё хорошо, на данный момент только слабые симптомы. Надеюсь, что скоро вернусь на корт», – написал француз у себя в «сториз» «Инстаграма».

Напомним, Эрбер стал первым невакцинированным игроком, снявшимся с Australian Open. Он объявил о пропуске турнира в начале декабря 2021 года.

Напомним, по слухам, Новака Джоковича не пускают в Австралию также из-за отказа от вакцинации. Сербский теннисист оформил медотвод для участия в Открытом чемпионате Австралии, однако он не убедил пограничников. В настоящий момент Новак находится в карантинном отеле в Мельбурне. Окончательное решение по поводу возможной депортации Новака Джоковича из Австралии будет принято в понедельник, 10 января.

Australian Open пройдёт с 17 по 30 января.