20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль прокомментировал выход в финал турнира в Мельбурне (Австралия). В полуфинале Надаль в двух сетах обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори со счётом 6:4, 7:5.

«Попасть финал – важный момент для меня, так как я не соревновался в течение 5 месяцев. Также для меня много значит возвращение в Австралию. Конечно, мне ещё есть, что улучшать на корте, но я делаю то шаг за шагом. Моё тело в порядке, и это главное. Сейчас мне нужна энергия, чтобы вернуться на 100%. Я знаю, что сейчас мой теннис не идеален, но главное – быть терпеливым и делать всё, что в моих силах», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

В финале соперником Надаля будет американец Максим Кресси, обыгравший в полуфинале болгарина Григора Димитрова со счётом 7:5, 7:6 (11:9).