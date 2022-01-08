20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль прокомментировал выход в финал турнира в Мельбурне (Австралия). В полуфинале Надаль в двух сетах обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори со счётом 6:4, 7:5.
«Попасть финал – важный момент для меня, так как я не соревновался в течение 5 месяцев. Также для меня много значит возвращение в Австралию. Конечно, мне ещё есть, что улучшать на корте, но я делаю то шаг за шагом. Моё тело в порядке, и это главное. Сейчас мне нужна энергия, чтобы вернуться на 100%. Я знаю, что сейчас мой теннис не идеален, но главное – быть терпеливым и делать всё, что в моих силах», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.
В финале соперником Надаля будет американец Максим Кресси, обыгравший в полуфинале болгарина Григора Димитрова со счётом 7:5, 7:6 (11:9).
- 8 января 2022
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