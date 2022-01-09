Джокович дарил подарки детям через день после того, как сдал положительный тест на ковид

К сербскому теннисисту Новаку Джоковичу появились новые вопросы после информации о том, что 16 декабря у него обнаружили коронавирус, сообщает Daily Mail.

Сообщается, что спустя день после того, как Джокович получил положительный тест на коронавирус, он был запечатлён на фотографии на закрытом мероприятии для детской благотворительности, где раздавал подарки. Он фотографировался без макси в окружении детей, несмотря на то, что согласно правилам должен был изолироваться на 14 дней.

Напомним, Новака Джоковича не пускают в Австралию. Сербский теннисист оформил медотвод для участия в Открытом чемпионате Австралии, однако он не убедил пограничников. В настоящий момент Новак находится в карантинном отеле в Мельбурне. Окончательное решение по поводу возможной депортации Новака Джоковича из Австралии будет принято в понедельник, 10 января.

Australian Open пройдёт с 17 по 30 января.