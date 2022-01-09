Барбара Шетт: если Джокович всё же сыграет на Australian Open, то ему грозит свист трибун

Австрийская теннисистка и телекомментатор Барбара Шетт предупредила, что если серб Новак Джокович выступит на Australian Open, то рассчитывать на радужный приём трибун ему не следует.



«Новаку Джоковичу, безусловно, будет нелегко выйти на арену Рода Лейвера. Возможно, он снова сыграет свой матч первого круга. Но я ещё раз должна упомянуть, что население Виктории очень сердится. Они устали от того, что произошло за последние пару лет, и были заперты.



Я думаю, что это будут тяжелые времена для Новака Джоковича, если он выйдет на арену Рода Лейвера, и я не думаю, что у него будет много фанатов. Вероятная реакция — много улюлюканья и освистывания. Это то, что я чувствую в данный момент. Так реагирует население Австралии», — приводит слова Барбары Шетт, которая сейчас работает экспертом по теннису на телеканале Eurosport, Tennis World.



Напомним, Новака Джоковича не пускают в Австралию. Сербский теннисист оформил медотвод для участия в Открытом чемпионате Австралии, однако он не убедил пограничников. В настоящий момент Новак находится в карантинном отеле в Мельбурне. Окончательное решение по поводу возможной депортации Новака Джоковича из Австралии будет принято в понедельник, 10 января.



Australian Open пройдёт с 17 по 30 января.

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