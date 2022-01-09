МВД Австралии пыталось перенести рассмотрение дела Джоковича, но ему отказали

Заявление первой ракетки мира Новака Джоковича об отмене его депортации из Австралии должно быть рассмотрено в понедельник, но министр внутренних дел страны Карен Эндрюс обратилась в Федеральный окружной суд с просьбой о проведении слушания в среду.
Однако суд отклонил соответствующее ходатайство, пишет таблоид The Sydney Morning Herald. В итоге иск будет рассмотрен в изначально запланированные сроки, то есть 10 января.
Напомним, первую ракетку мира Новака Джоковича не пускают в Австралию. Сербский теннисист оформил медотвод для участия в Открытом чемпионате Австралии, однако он не убедил пограничников. В настоящий момент теннисист, оспоривший решение о своей депортации, находится в карантинном отеле в Мельбурне.
Новак Джокович 20 раз побеждал на турнирах «Большого шлема». В прошлом году он в 9-й раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии.
Следующий Australian Open пройдёт с 17 по 30 января.
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