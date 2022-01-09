Лейла Фернандес и Мария Саккари снялись с турнира в Сиднее

Представительница Канады Лейла Фернандес и гречанка Мария Саккари отказались от участия в теннисном турнире в Сиднее, который станет генеральной репетицией перед Открытым чемпионатом Австралии.
19-летняя Фернандес, занимающая 24-е место в мировом рейтинге, должна была дебютировать в Сиднее в этом году. В качестве причины отказа от участия в турнире финалистки прошлогоднего US Open журналист Том Теббат назвал возможную травму спины или бедра. Соответствующую запись он опубликовал в своём «твиттере».
О причинах отказа от участия в турнире шестой ракетки мира, 26-летней Марии Саккари не сообщается. В основной сетке турнира в Сиднее Фернандес заменила австралийка Айла Томлянович, а место Саккари досталось Елене Остапенко из Латвии.
Под первым номером на турнире Sydney Tennis Classic, который пройдёт с 10 по 15 января, посеяна лидер мирового рейтинга, австралийка Эшли Барти.
И Фернандес, и Саккари на этой неделе играли на турнире в Аделаиде. Обе теннисистки не смогли пробиться в четвертьфинал.
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