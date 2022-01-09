Белорусская теннисистка Саснович уступила американке Аманде Анисимовой в финале Мельбурн-2

Американская теннисистка Аманда Анисимова обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович в финале турнира Мельбурн-2 со счётом 7:5, 1:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут. За это время Анисимова допустила 3 двойные ошибки, реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов и выполнила 4 эйса. На счету Саснович 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Также белорусская теннисистка сделала 1 подачу навылет.

Отметим, что Саснович упустила победу в матче, выигрывая 3:0 по ходу третьего сета.

В первом круге соревнований Анисимова обыграла бельгийскую теннисистку Элисон Ван Эйтванк, во втором круге — румынку Сорану Кырстю, в четвертьфинале — другую представительницу Румынии Ирину Бегу. В полуфинале Аманда сломила сопротивление россиянки Дарьи Касаткиной.

Турнир в Мельбурне проходил с 4 по 9 января. Общий призовой фонд турнира составил $ 239 тыс. Предыдущим победителем турнира стала Элисе Мертенс.