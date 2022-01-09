Кирьос: если Джоковичу разрешат сыграть на АО, он разозлится и будет непобедимым ублюдком

Австралийский теннисист Ник Кирьос вновь высказался о скандале с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем.
«Он разозлится, если ему позволят сыграть на Australian Open. Новак станет крепким непобедимым ублюдком. Сколько бэкхендов, по-вашему, он пропустит, если разозлится на толпу? Это будет один из самых просматриваемых Открытых чемпионатов Австралии, если он примет участие. В таком случае я бы сказал: «Давай, Новак, давай, Новак», — приводит слова Кирьоса твиттер-аккаунт Enrico Maria Riva со ссылкой на No Boundaries Podcast.
Напомним, Новака Джоковича не пускают в Австралию. Сербский теннисист оформил медотвод для участия в Открытом чемпионате Австралии, однако он не убедил пограничников. В настоящий момент Новак находится в карантинном отеле в Мельбурне. Окончательное решение по поводу возможной депортации Новака Джоковича из Австралии будет принято в понедельник, 10 января.
Australian Open пройдёт с 17 по 30 января.
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