Кудерметова уступила Халеп в финале турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила представительнице Румынии Симоне Халеп в финале турнира в Мельбурне (Австралия). Экс первая ракетка мира оказалась сильнее россиянки — 6:2, 6:3.
В финальной встрече Халеп выполнила 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Кудерметовой — ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка при 6 брейк-пойнтах.
На турнире в Мельбурне Халеп была посеяна под вторым номером.
Напомним, Кудерметова вышла в финал без игры, поскольку её соперница по полуфинальному противостоянию — победительница четырёх турниров «Большого шлема» Наоми Осака (Япония) — отказалась выходить на корт, сославшись на травму.
За свою карьеру Симона Халеп дважды выигрывала турниры «Большого шлема». В настоящее время экс первая ракетка мира занимает в мировом рейтинге 20-е место. Вероника Кудерметова находится на 31-й строчке.
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