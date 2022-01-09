Шаповалов переиграл Карреньо-Бусту и вывел Канаду вперёд в финале ATP Cup c Испанией

Представитель Канады Денис Шаповалов обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту в рамках финального противостояния сборных Канады и Испании на проходящем в Австралии теннисном турнире ATP Cup.

Матч завершился со счётом 6:4, 6:3 в пользу Шаповалова, занимающего 14-е место в мировом рейтинге.

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. Шаповалов выполнил 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. 20-я ракетка мира Карреньо-Буста 1 раз подал навылет, не сделал двойных ошибок и реализовал лишь 1 брейк-пойнт из 9.

Во втором матче финального поединка соперником канадца Феликса Оже-Альяссима станет испанец Роберто Баутиста-Агут.

Напомним, действующим чемпионом ATP Cup является сборная России.