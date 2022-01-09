Президент федерации тенниса Австралии впервые высказался о скандале с Новаком Джоковичем

Президент австралийской федерации тенниса Крейг Тайли впервые высказался о скандальной ситуации с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем. Ему аннулировали австралийскую визу по прилёте в Австралию на Australian Open.
Джокович получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса, но местные власти пришли к выводу, что у серба не было оснований для медотвода. В связи с этим его визу аннулировали. Новак подал апелляцию. Ранее стало известно, что итоговое решение будет принято в понедельник, 10 января. Ожидается, что его депортируют и могут запретить въезд в Австралию на несколько лет.
«Вся информация, которая у нас была на тот момент, все знания, которыми мы располагали, были предоставлены игрокам. С самого начала мы говорили, что стопроцентным условием приезда в Австралию будет вакцинация теми препаратами, которые действительно одобрены в Австралии. Также мы всегда говорили, что будет горстка людей, просто приезжающих в Австралию не только для игры в теннис, которым по медицинским показаниям потребуются исключения.
Мы не собираемся никого винить. Информация постоянно обновляется. Каждую неделю мы разговаривали с представителями органов внутренних дел, со всевозможными политиками, чтобы убедиться, что мы поступаем правильно и движемся в верном направлении касательно медотводов. Но при этом понимая, что все должны быть вакцинированы. Противоречивая информация, которую вы получаете, связана с тем, что ситуация постоянно меняется. Ведь мы находимся в очень сложном положении», — приводит слова Тайли Tennis Majors в «Твиттере».
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