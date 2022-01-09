Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль выиграл турнир в Мельбурне

Рафаэль Надаль выиграл турнир в Мельбурне
Комментарии

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль выиграл турнир в Мельбурне (Австралия) благодаря победе над американским теннисистом Максимом Кресси — 7:6 (8:6), 6:3.

Это третья победа Надаля с августа 2021 года. Первую победу, начиная с лета, он одержал во втором круге над литовцем Ричардасом Беранкисом (6:2, 7:5). В полуфинал соревнований Надаль прошёл благодаря травме голландца Таллона Грикспора. В 1/2 финала Надаль переиграл финна Эмиля Руусувуори.

Продолжительность финального противостояния с Кресси составила 1 час 43 минуты. Бывшая первая ракетка мира 7 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету его соперника 8 эйсов, 3 двойные ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.

Мельбурн (м). Финал
09 января 2022, воскресенье. 11:40 МСК
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6  
6 6 		3  
         
Максим Кресси
США
Максим Кресси
М. Кресси
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022