Рафаэль Надаль выиграл турнир в Мельбурне
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль выиграл турнир в Мельбурне (Австралия) благодаря победе над американским теннисистом Максимом Кресси — 7:6 (8:6), 6:3.
Это третья победа Надаля с августа 2021 года. Первую победу, начиная с лета, он одержал во втором круге над литовцем Ричардасом Беранкисом (6:2, 7:5). В полуфинал соревнований Надаль прошёл благодаря травме голландца Таллона Грикспора. В 1/2 финала Надаль переиграл финна Эмиля Руусувуори.
Продолжительность финального противостояния с Кресси составила 1 час 43 минуты. Бывшая первая ракетка мира 7 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету его соперника 8 эйсов, 3 двойные ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.
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