Корретха — о победе Надаля в Мельбурне: Рафа — это другое измерение!
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Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха прокомментировал победу своего соотечественника Рафаэля Надаля на турнире в Мельбурне (Австралия).
«Шесть месяцев без соревнований, получил травму, несколько недель назад переболел коронавирусом, но объездил полмира, чтобы сыграть в Мельбурне, и сегодня в своём первом официальном турнире он снова чемпион! Рафа Надаль — это другое измерение! Браво! Кстати, мне также понравился Кресси», — написал Корретха у себя в твиттер-аккаунте.
Напомним, ранее сегодня, 9 января, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль выиграл турнир в Мельбурне (Австралия) благодаря победе над американским теннисистом Максимом Кресси — 7:6 (8:6), 6:3.
Новость по темеРафаэль Надаль выиграл турнир в Мельбурне
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