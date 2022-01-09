Оже-Альяссим принёс Канаде победу на ATP Cup, обыграв испанца Баутиста-Агута
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим принёс своей сборной победу на ATP Cup.
Во втором матче поединка Оже-Альяссим в двух сетах обыграл 16-ю ракетку мира, испанца Роберто Баутиста-Агута. Встреча продлилась 2 часа 10 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Оже-Альяссим 15 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Баутиста-Агута — ни одного эйса, 2 двойные ошибки, а также всего 1 реализованный брейк-пойнт из 11.
Ранее в стартовой встрече представитель Канады Денис Шаповалов обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту в рамках финального противостояния сборных Канады и Испании на проходящем в Австралии теннисном турнире ATP Cup. Матч завершился со счётом 6:4, 6:3 в пользу Шаповалова.
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