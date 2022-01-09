Рафаэль Надаль 19-й сезон подряд выигрывает хотя бы один титул

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль 19-й сезон подряд выигрывает хотя бы один титул.

Начиная с 2004 года, когда он выиграл титул ATP в Сопоте (Польша), и по 2022 год Надаль каждый сезон выигрывает минимум один турнир. Посмотреть все титулы Рафаэля можно здесь.

Напомним, ранее сегодня, 9 января, Надаль выиграл турнир в Мельбурне (Австралия) благодаря победе над американским теннисистом Максимом Кресси — 7:6 (8:6), 6:3.

Это третья победа Надаля в матчах, начиная с августа 2021 года, когда он получил травму. Первую победу он одержал во втором круге Мельбурна над литовцем Ричардасом Беранкисом (6:2, 7:5). В полуфинал соревнований Надаль прошёл благодаря травме голландца Таллона Грикспора. В 1/2 финала Надаль переиграл финна Эмиля Руусувуори.