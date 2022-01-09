Шарапова показала новое фото с морского отдыха

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала новую запись в своём «твиттере». Она опубликовала фотографию, сделанную на отдыхе.



На фото Мария стоит в чёрном купальнике на берегу моря у небольших каменных пород.

Запись можно посмотреть в «твиттере» россиянки.

В своём «инстаграме» Шарапова отметила, что фотография была сделана на Карибских островах.



Мария выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA – 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.



7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о положительном допинг-тесте на мельдоний. 8 июня 2016 года она была дисквалифицирована на два года, но после апелляции срок отстранения был уменьшен до 15 месяцев. После возвращения Мария выиграла лишь один турнир — в Тяньцзине в 2017 году.