Энди Маррей: все шокированы этой историей с Джоковичем

Бывшая первая ракетка мира шотландец Энди Маррей высказался о скандале с сербом Новаком Джоковичем. Власти Австралии пока не дали ему разрешения на въезд в страну. Джокович прилетел в Австралию на Australian Open, он получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса. Но власти Австралии посчитали, что оснований для медотвода у серба не было. Новак подал апелляцию, ожидается, что решение будет принято завтра, 10 января.



«Думаю, что все шокированы этой историей, если говорить честно. Надеюсь, что с Новаком всё в порядке. Я знаю его хорошо, у нас с ним всегда были неплохие взаимоотношения. Надеюсь, что всё в порядке.



Вся эта история совсем не хороша для тенниса в целом. Да и вообще здесь нет ничего хорошего ни для кого из участвующих сторон. Мне нужно иметь больше информации, чтобы комментировать произошедшее. Не думаю, что справедливо спекулировать на этом сейчас», — приводит слова Маррея GBN.

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