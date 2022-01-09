Энди Маррей: все шокированы этой историей с Джоковичем

Бывшая первая ракетка мира шотландец Энди Маррей высказался о скандале с сербом Новаком Джоковичем. Власти Австралии пока не дали ему разрешения на въезд в страну. Джокович прилетел в Австралию на Australian Open, он получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса. Но власти Австралии посчитали, что оснований для медотвода у серба не было. Новак подал апелляцию, ожидается, что решение будет принято завтра, 10 января.
«Думаю, что все шокированы этой историей, если говорить честно. Надеюсь, что с Новаком всё в порядке. Я знаю его хорошо, у нас с ним всегда были неплохие взаимоотношения. Надеюсь, что всё в порядке.
Вся эта история совсем не хороша для тенниса в целом. Да и вообще здесь нет ничего хорошего ни для кого из участвующих сторон. Мне нужно иметь больше информации, чтобы комментировать произошедшее. Не думаю, что справедливо спекулировать на этом сейчас», — приводит слова Маррея GBN.
- 9 января 2022
-
21:59
-
20:44
-
20:35
-
17:05
-
15:16
-
14:21
-
13:52
-
13:37
-
13:24
-
12:33
-
12:11
-
11:59
-
11:21
-
11:11
-
11:01
-
10:37
-
10:25
-
09:43
-
09:31
-
08:23
-
07:46
-
07:00
-
03:21
- 8 января 2022
-
17:01
-
16:42
-
16:10
-
15:46
-
15:19
-
14:46
-
14:36
-
14:00
-
13:32
-
13:26
-
13:08
-
12:56