Въездная виза Новака Джоковича может быть вновь признана недействительной

Въездная виза сербского теннисиста Новака Джоковича может быть вновь признана недействительной, как сообщает Daily Mail со ссылкой на министерство внутренних дел Австралии.
Как отмечается, у министерства есть полномочия вновь аннулировать его визу даже в случае успешной апелляции в суде. В таком случае Джокович будет задержан повторно.
Окончательное решение по поводу возможной депортации Новака Джоковича из Австралии должно быть принято 10 января. На данный момент первая ракетка мира находится в специальном карантинном отеле в Мельбурне.
Джокович прибыл в Мельбурн 5 января для участия в Australian Open, однако был задержан в аэропорту сотрудниками пограничной службы Австралии. Серб пытался въехать в страну по такому типу визы, который не допускает наличие медицинского освобождения от вакцинации.
Адвокаты первой ракетки мира указали в заявлении, что Джокович 16 декабря сдал положительный тест на коронавирус.
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