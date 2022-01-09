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Въездная виза Новака Джоковича может быть вновь признана недействительной

Въездная виза Новака Джоковича может быть вновь признана недействительной
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Въездная виза сербского теннисиста Новака Джоковича может быть вновь признана недействительной, как сообщает Daily Mail со ссылкой на министерство внутренних дел Австралии.

Как отмечается, у министерства есть полномочия вновь аннулировать его визу даже в случае успешной апелляции в суде. В таком случае Джокович будет задержан повторно.

Окончательное решение по поводу возможной депортации Новака Джоковича из Австралии должно быть принято 10 января. На данный момент первая ракетка мира находится в специальном карантинном отеле в Мельбурне.

Джокович прибыл в Мельбурн 5 января для участия в Australian Open, однако был задержан в аэропорту сотрудниками пограничной службы Австралии. Серб пытался въехать в страну по такому типу визы, который не допускает наличие медицинского освобождения от вакцинации.

Адвокаты первой ракетки мира указали в заявлении, что Джокович 16 декабря сдал положительный тест на коронавирус.

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