Мама Джоковича: сыну не дают завтрак, он не в центре временного содержания, а в тюрьме

Дияна Джокович, мама первой ракетки мира Новака Джоковича, высказалась о содержании сына в Австралии. Ранее он прилетел в Мельбурн (Австралия), чтобы принять участие в Australian Open. Но Новаку запретили въезд в страну, посчитав, что у первой ракетки мира не было достаточных оснований для получения медотвода от вакцинации от коронавируса.



В настоящее время Джокович находится в карантинном отеле. Он подал апелляцию, ожидается, что итоговое решение будет принято завтра, 10 января.



«Его заперли. Он находится не в центре содержания, а в тюрьме. Ему не дают завтракать, он получает только обед и ужин. Это нечеловеческие условия содержания. Ему приходится смотреть в стену, там даже нет окна, чтобы смотреть на парк», — приводит слова мамы Джоковича «твиттер» Oliver Tennis.



Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель. Ему грозит депортация из страны после аннулирования визы.