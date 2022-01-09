Эксперт по миграционному праву оценил перспективы апелляции Джоковича

Эксперт по австралийскому миграционному праву Кристофер Левингстон высказался по поводу апелляции сербского теннисиста Новака Джоковича на решение властей Австралии аннулировать его визу. Джокович прилетел в Австралию на Australian Open, но ему аннулировали визу. Пограничные службы посчитали, что у спортсмена не было оснований для получения медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса.
По словам Левингстона, повлиять на ситуацию могли негативные высказывания Джоковича о вакцинации. Они могли привлечь внимание австралийских властей. По мнению эксперта, шансы на удовлетворение апелляции невелики. Левингстон полагает, что Джоковичу откажут и депортируют из Австралии.
Итоговое решение по делу Джоковича должно быть принято завтра, 10 января. В настоящее время Новак находится в карантинной гостинице.
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