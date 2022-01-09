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Эксперт по миграционному праву оценил перспективы апелляции Джоковича

Эксперт по миграционному праву оценил перспективы апелляции Джоковича
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Эксперт по австралийскому миграционному праву Кристофер Левингстон высказался по поводу апелляции сербского теннисиста Новака Джоковича на решение властей Австралии аннулировать его визу. Джокович прилетел в Австралию на Australian Open, но ему аннулировали визу. Пограничные службы посчитали, что у спортсмена не было оснований для получения медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса.

По словам Левингстона, повлиять на ситуацию могли негативные высказывания Джоковича о вакцинации. Они могли привлечь внимание австралийских властей. По мнению эксперта, шансы на удовлетворение апелляции невелики. Левингстон полагает, что Джоковичу откажут и депортируют из Австралии.

Итоговое решение по делу Джоковича должно быть принято завтра, 10 января. В настоящее время Новак находится в карантинной гостинице.

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