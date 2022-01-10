Евгений Донской проиграл в четвертьфинале квалификации Australian Open

Российский теннисист Евгений Донской проиграл представителю Австралии Максу Пёрселлу в четвертьфинале квалификации Открытого чемпионата Австралии со счётом 4:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. За это время Донской сделал три подачи навылет и допустил 1 двойную ошибку. На счету австралийца 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.

Таким образом, Пёрселл вышел в полуфинал квалификации, а Донской завершил участие в турнире. За выход в финал квалификации австралиец сыграет с победителем пары Майкл Ммо – Иржи Лехечка

Australian Open пройдёт с 17 по 30 января. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл россиянина Даниила Медведева.