Потапова вышла в основную сетку турнира в Аделаиде
Поделиться
Российская теннисистка Анастасия Потапова прошла в основную сетку турнира в Аделаиде (Австралия). В финальном матче квалификации россиянка встречалась с представительницей Словакии Кристиной Куцевой. Потапова победила со счётом 6:1, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 18 минут. На счету Потаповой 1 эйс, 8 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. Словацкая спортсменка ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 9.
Позже станет известно, с кем Анастасия Потапова встретится в первом раунде основной сетки турнира в Аделаиде.
Ранее в этом году Потапова уступила другой представительнице России – Веронике Кудерметовой на турнире в Мельбурне. Кудерметова выиграла со счётом 6:2, 4:6, 6:0
Комментарии
- 10 января 2022
-
07:07
-
06:57
-
04:35
-
04:34
-
04:15
-
04:13
-
03:42
-
00:12
- 9 января 2022
-
23:37
-
22:20
-
22:18
-
21:59
-
20:44
-
20:35
-
17:05
-
15:16
-
14:21
-
13:52
-
13:37
-
13:24
-
12:33
-
12:11
-
11:59
-
11:21
-
11:11
-
11:01
-
10:37
-
10:25
-
09:43
-
09:31
-
08:23
-
07:46
-
07:00
-
03:21
- 8 января 2022
-
17:01
Партнерский контент