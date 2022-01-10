Потапова вышла в основную сетку турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Анастасия Потапова прошла в основную сетку турнира в Аделаиде (Австралия). В финальном матче квалификации россиянка встречалась с представительницей Словакии Кристиной Куцевой. Потапова победила со счётом 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. На счету Потаповой 1 эйс, 8 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. Словацкая спортсменка ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 9.

Позже станет известно, с кем Анастасия Потапова встретится в первом раунде основной сетки турнира в Аделаиде.

Ранее в этом году Потапова уступила другой представительнице России – Веронике Кудерметовой на турнире в Мельбурне. Кудерметова выиграла со счётом 6:2, 4:6, 6:0