Российский теннисист Андрей Рублёв тренируется в Мельбурне перед стартом Australian Open.

Официальный аккаунт Australian Open в «Твиттере» поприветствовал спортсмена: «С возвращением, Андрей Рублёв».

Australian Open пройдёт с 17 по 30 января.

В 2021 году Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде выиграл Новак Джокович (Сербия). В решающем матче турнира Джокович сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева. В женском одиночном разряде победила представительница Японии Наоми Осака, в мужском парном разряде титул завоевали хорват Иван Додиг и словак Филип Полашек, в женском парном — бельгийка Элисе Мертенс и белоруска Арина Соболенко, в миксте — Барбора Крейчикова (Чехия) и Раджив Рам (США).