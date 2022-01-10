Рублёв тренируется в Мельбурне перед стартом Australian Open
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Российский теннисист Андрей Рублёв тренируется в Мельбурне перед стартом Australian Open.
Официальный аккаунт Australian Open в «Твиттере» поприветствовал спортсмена: «С возвращением, Андрей Рублёв».
Australian Open пройдёт с 17 по 30 января.
В 2021 году Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде выиграл Новак Джокович (Сербия). В решающем матче турнира Джокович сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева. В женском одиночном разряде победила представительница Японии Наоми Осака, в мужском парном разряде титул завоевали хорват Иван Додиг и словак Филип Полашек, в женском парном — бельгийка Элисе Мертенс и белоруска Арина Соболенко, в миксте — Барбора Крейчикова (Чехия) и Раджив Рам (США).
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