Даниил Медведев сократил отставание от Новака Джоковича в рейтинге ATP

В обновлённой версии рейтинга ATP от 10 января канадец Феликс Оже-Альяссим поднялся на девятую строчку. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции. Действующий чемпион US Open сократил отставание от лидера до 2080 очков. На минувшей неделе Новак опережал Даниила на 2900 баллов.



Рейтинг АТР. 10 января

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 015.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8935.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7970.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6540.

5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 4990.

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4875.

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4603.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4155.

9 (11). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3653.

10 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3636.

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20 (18). Аслан Карацев (Россия) — 2351...

30 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1726...

146 (167). Роман Сафиуллин (Россия) — 478.

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