Карен Хачанов и Кори Гауфф посетили зоопарк Аделаиды в преддверии Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов и американская спортсменка Кори Гауфф посетили зоопарк Аделаиды в преддверии Australian Open.

«Это не австралийское лето без квокки или кенгуру. Кори Гауфф и Карен Хачанов заводят новых друзей в зоопарке Аделаиды», – сказано в публикации в официальном «Твиттере» Australian Open.

9 января в Аделаиде завершился турнир «Аделаида-1». В финальном матче на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв» сошлись 21-я ракетка мира француз Гаэль Монфис и россиянин Карен Хачанов, занимающий 29-ю позицию рейтинга. Французский теннисист обыграл россиянина со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 19 минут.

Комментируя итоги турнира в Аделаиде, Хачанов сказал, что доволен своим выступлением и фокусируется на следующих турнирах.

Australian Open пройдёт с 17 по 30 января. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл россиянина Даниила Медведева.