Карен Хачанов и Кори Гауфф посетили зоопарк Аделаиды в преддверии Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов и американская спортсменка Кори Гауфф посетили зоопарк Аделаиды в преддверии Australian Open.
«Это не австралийское лето без квокки или кенгуру. Кори Гауфф и Карен Хачанов заводят новых друзей в зоопарке Аделаиды», – сказано в публикации в официальном «Твиттере» Australian Open.
9 января в Аделаиде завершился турнир «Аделаида-1». В финальном матче на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв» сошлись 21-я ракетка мира француз Гаэль Монфис и россиянин Карен Хачанов, занимающий 29-ю позицию рейтинга. Французский теннисист обыграл россиянина со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 19 минут.
Комментируя итоги турнира в Аделаиде, Хачанов сказал, что доволен своим выступлением и фокусируется на следующих турнирах.
Australian Open пройдёт с 17 по 30 января. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл россиянина Даниила Медведева.
- 10 января 2022
-
08:08
-
08:03
-
07:54
-
07:51
-
07:30
-
07:07
-
06:57
-
04:35
-
04:34
-
04:15
-
04:13
-
03:42
-
00:12
- 9 января 2022
-
23:37
-
22:20
-
22:18
-
21:59
-
20:44
-
20:35
-
17:05
-
15:16
-
14:21
-
13:52
-
13:37
-
13:24
-
12:33
-
12:11
-
11:59
-
11:21
-
11:11
-
11:01
-
10:37
-
10:25
-
09:43
-
09:31