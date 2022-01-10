МВД Австралии всё равно может выдворить Джоковича, несмотря на выигранную апелляцию

Представитель Министерства внутренних дел Австралии Кристофер Тран, присутствовавший на заседании по апелляции первой ракетки мира Новака Джоковича на аннулирование визы, сообщил, что глава МВД Карен Эндрюс всё равно может выдворить спортсмена из страны. Как сообщает Herald Sun, Тран отметил, что у Эндрюс есть такие полномочия.



Ранее стало известно, что Джокович выиграл апелляцию. Его виза не будет аннулирована, в ближайшее время ему разрешат покинуть карантинный отель.

Напомним, 5 января пограничная служба Австралии задержала Новака Джоковича в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Серб пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Новак находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов, параллельно давая показания. После этого власти Австралии приняли решение аннулировать визу спортсмена и депортировать его из страны. Сегодня, 10 января, проходит заседание суда по делу Джоковича.