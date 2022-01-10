Бывший премьер-министр Австралии отреагировал на победу Новака Джоковича в суде

Бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд прокомментировал то, что первая ракетка мира Новак Джокович выиграл дело в суде. Напомним, судья постановил, что решение аннулировать австралийскую визу Джоковича «не имело под собой оснований». Также он отметил, что Новака должны немедленно выпустить из карантинного отеля, а аспорт серба и его личные вещи должны быть возвращены ему.

«Моррисон (действующий премьер Австралии. — Прим. «Чемпионата») проиграл дело в суде против Джоковича. Полная некомпетентность! Как и во всём другом. Если они действительно не хотели его видеть, зачем, скажите на милость, они выдали ему визу, чтобы он прилетел? Всё это было задумано как гигантская стратегия по отвлечению внимания, в то время как в реальном мире люди не могут пройти тестирование», — написал Радд в своём «твиттере».