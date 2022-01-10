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Известная теннисная журналистка раскритиковала власти Австралии из-за дела Джоковича

Известная теннисная журналистка раскритиковала власти Австралии из-за дела Джоковича
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Известная теннисная журналистка Кэрол Бушар высказалась о ситуации с сербом Новаком Джоковичем. Сегодня, 10 января, стало известно, что первая ракетка мира выиграл апелляцию в австралийском суде. Он подал апелляцию после решения об аннулировании визы. Пограничники посчитали, что у него не было достаточных оснований для медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса.

Несмотря на выигранную апелляцию, сообщалось, что власти Австралии всё равно могут выгнать спортсмена из страны.

«Власти Австралии по-прежнему угрожают кому-то депортацией после судебного заседания. И для этого нет никаких оснований. Этот факт ясно говорит обо всём, что касается этого дела. Да и аналогичных тоже. Это пугает», — написала журналистка в своём «твиттере».

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