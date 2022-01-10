Известная теннисная журналистка раскритиковала власти Австралии из-за дела Джоковича

Известная теннисная журналистка Кэрол Бушар высказалась о ситуации с сербом Новаком Джоковичем. Сегодня, 10 января, стало известно, что первая ракетка мира выиграл апелляцию в австралийском суде. Он подал апелляцию после решения об аннулировании визы. Пограничники посчитали, что у него не было достаточных оснований для медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса.
Несмотря на выигранную апелляцию, сообщалось, что власти Австралии всё равно могут выгнать спортсмена из страны.
«Власти Австралии по-прежнему угрожают кому-то депортацией после судебного заседания. И для этого нет никаких оснований. Этот факт ясно говорит обо всём, что касается этого дела. Да и аналогичных тоже. Это пугает», — написала журналистка в своём «твиттере».
- 10 января 2022
-
10:16
-
10:09
-
10:03
-
09:52
-
09:38
-
09:31
-
09:28
-
09:26
-
08:08
-
08:03
-
07:54
-
07:51
-
07:30
-
07:07
-
06:57
-
04:35
-
04:34
-
04:15
-
04:13
-
03:42
-
00:12
- 9 января 2022
-
23:37
-
22:20
-
22:18
-
21:59
-
20:44
-
20:35
-
17:05
-
15:16
-
14:21
-
13:52
-
13:37
-
13:24
-
12:33
-
12:11