Руседски — о выигранной апелляции Джоковича: отличная новость

Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски отреагировал на удовлетворение апелляции серба Новака Джоковича на аннулирование визы Австралии. Сегодня, 10 декабря, состоялось судебное заседание. Суд встал на сторону Джоковича.



«Отличная новость, что виза и медотвод Джоковича были подтверждены в суде. Либо есть правило, по которому можно получить медовод, либо нет. Не было бы никаких обсуждений или споров, если бы требовалась обязательная вакцинация без возможностей для медотвода», — написал Руседски в своём «твиттере».



Джокович подал апелляцию после решения об аннулировании визы. Пограничники посчитали, что у него не было достаточных оснований для медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса.



Несмотря на выигранную апелляцию, сообщалось, что власти Австралии всё равно могут выгнать спортсмена из страны.

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