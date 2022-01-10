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Иснер: Джоковичу остаётся лишь выиграть Australian Open, уехать и никогда не возвращаться

Иснер: Джоковичу остаётся лишь выиграть Australian Open, уехать и никогда не возвращаться
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Американский теннисист Джон Иснер отреагировал на удовлетворение апелляции серба Новака Джоковича на аннулирование визы Австралии. Сегодня, 10 декабря, состоялось судебное заседание. Суд встал на сторону Джоковича.

«Остаётся только одно — выиграть трофей вновь и уехать из города, никогда не возвращаясь. В стиле Си-Эм Панка», — написал Иснер в своём «твиттере».

Джокович подал апелляцию после решения об аннулировании визы. Пограничники посчитали, что у него не было достаточных оснований для медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса.

Несмотря на выигранную апелляцию, сообщалось, что власти Австралии всё равно могут выгнать спортсмена из страны. Новак прилетел в Австралию, чтобы принять участие в Australian Open.

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