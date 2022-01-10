Иснер: Джоковичу остаётся лишь выиграть Australian Open, уехать и никогда не возвращаться

Американский теннисист Джон Иснер отреагировал на удовлетворение апелляции серба Новака Джоковича на аннулирование визы Австралии. Сегодня, 10 декабря, состоялось судебное заседание. Суд встал на сторону Джоковича.



«Остаётся только одно — выиграть трофей вновь и уехать из города, никогда не возвращаясь. В стиле Си-Эм Панка», — написал Иснер в своём «твиттере».



Джокович подал апелляцию после решения об аннулировании визы. Пограничники посчитали, что у него не было достаточных оснований для медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса.



Несмотря на выигранную апелляцию, сообщалось, что власти Австралии всё равно могут выгнать спортсмена из страны. Новак прилетел в Австралию, чтобы принять участие в Australian Open.