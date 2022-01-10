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Халеп — о победе на турнире в Мельбурне: моя уверенность в себе растёт, я это чувствую

Халеп — о победе на турнире в Мельбурне: моя уверенность в себе растёт, я это чувствую
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Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала победу на турнире в Мельбурне (Австралия). В финале она обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:2, 6:3. Халеп выиграла первый турнир после возвращения на корт.

«Организм чувствует себя отлично, всё здорово. У меня были пять тяжёлых матчей, но тело выдержала. Не чувствую себя уставшей. С физической точки зрения всё хорошо.

Моя уверенность в себе растёт, я это чувствую. Я чувствую, что у меня есть силы выигрывать. Я не боюсь, когда проигрываю подачи, я уверена, что смогу хорошо сыграть на приёме», — цитирует Халеп пресс-служба WTA.

Ранее румынская теннисистка призналась, что задумывалась о завершении карьеры, но приняло решение продолжить выступление. По её словам, она не была уверена, что у неё есть силы для продолжения.

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