Халеп — о победе на турнире в Мельбурне: моя уверенность в себе растёт, я это чувствую

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала победу на турнире в Мельбурне (Австралия). В финале она обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:2, 6:3. Халеп выиграла первый турнир после возвращения на корт.
«Организм чувствует себя отлично, всё здорово. У меня были пять тяжёлых матчей, но тело выдержала. Не чувствую себя уставшей. С физической точки зрения всё хорошо.
Моя уверенность в себе растёт, я это чувствую. Я чувствую, что у меня есть силы выигрывать. Я не боюсь, когда проигрываю подачи, я уверена, что смогу хорошо сыграть на приёме», — цитирует Халеп пресс-служба WTA.
Ранее румынская теннисистка призналась, что задумывалась о завершении карьеры, но приняло решение продолжить выступление. По её словам, она не была уверена, что у неё есть силы для продолжения.
- 10 января 2022
-
11:42
-
11:39
-
11:38
-
11:24
-
11:16
-
11:04
-
10:49
-
10:45
-
10:42
-
10:41
-
10:33
-
10:31
-
10:25
-
10:23
-
10:16
-
10:09
-
10:03
-
09:52
-
09:38
-
09:31
-
09:28
-
09:26
-
08:08
-
08:03
-
07:54
-
07:51
-
07:30
-
07:07
-
06:57
-
04:35
-
04:34
-
04:15
-
04:13
-
03:42
-
00:12