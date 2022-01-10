Источник: Новака Джоковича арестовали в Австралии

Первая ракетка мира серб Новак Джокович был арестован в Австралии, сообщает журналист Ксения Павлович МакАтир со ссылкой на отца теннисиста. Подробности пока не сообщаются.



Ранее стало известно, что Новак выиграл апелляцию по делу об аннулировании визы. Джокович подал апелляцию после решения об аннулировании визы. Пограничники посчитали, что у него не было достаточных оснований для медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса.



Несмотря на выигранную апелляцию, сообщалось, что власти Австралии всё равно могут выгнать спортсмена из страны. Новак прилетел в Австралию, чтобы принять участие в Australian Open. Пока неизвестно, допустят ли его к участию в турнире.

Последние дни Джокович провёл в карантинной гостинице в Мельбурне.