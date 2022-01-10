Кирьос сообщил о положительном тесте на коронавирус
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Австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Из-за заражения коронавирусом спортсмен был вынужден сняться с турнира в Сиднее (Австралия).
«Всем привет! Я просто хотел бы открыто донести информацию до всех. Причина, по которой я снялся с турнира в Сиднее, это положительный тест на коронавирус. Я чувствую себя хорошо, у меня нет симптомов. Я желаю всем всего хорошего, берегите себя. Если всё пройдёт хорошо, увидимся на Australian Open», — написал Кирьос в своём «инстаграме».
Australian Open пройдёт с 17 по 30 января. Перед турниром «Большого шлема» в Австралии проходят сразу несколько соревнований, позволяющим игрокам подготовиться к «мэйджору».
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