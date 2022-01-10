Анна Калинская не смогла обыграть 245-ю ракетку мира в квалификации Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская (1) неожиданно не смогла пробиться во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии. На старте отборочных соревнований она проиграла представительнице Испании Андреа Ласаро Гарсии со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Калинская 1 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка. В рейтинге WTA Калинская занимает 109-ю строчку, Ласаро Гарсия — 245-ю.

За выход в финал квалификации испанка поспорит с американкой Кэти Волынец. Действующей победительницей Australian Open является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.