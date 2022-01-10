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Анна Калинская не смогла обыграть 245-ю ракетку мира в квалификации Australian Open

Анна Калинская не смогла обыграть 245-ю ракетку мира в квалификации Australian Open
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Российская теннисистка Анна Калинская (1) неожиданно не смогла пробиться во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии. На старте отборочных соревнований она проиграла представительнице Испании Андреа Ласаро Гарсии со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Калинская 1 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка. В рейтинге WTA Калинская занимает 109-ю строчку, Ласаро Гарсия — 245-ю.

За выход в финал квалификации испанка поспорит с американкой Кэти Волынец. Действующей победительницей Australian Open является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.

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