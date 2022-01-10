Около юридической конторы адвокатов Джоковича собралась полиция

Большое количество полицейских сейчас находятся на Коллинз Стрит в Мельбурне (Австралия), где находится офис адвокатской конторы, защищающей сербского теннисиста Новака Джоковича, сообщает журналист Оливер Браун. Несколько полицейских машин заехали на подземную парковку. Сюжет показан в 10:46 мск.

Посмотреть видео можно в "твиттере" 7news Melbourne.

Ранее стало известно, что Джокович выиграл апелляцию после аннулирования визы Австралии. Но вскоре журналисты сообщили, что сербского теннисиста задержали австралийские власти. По всей видимости, они планируют его депортировать из страны.

Джокович подал апелляцию после решения об аннулировании визы. Пограничники посчитали, что у него не было достаточных оснований для медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса.

Несмотря на выигранную апелляцию, сообщалось, что власти Австралии всё равно могут выгнать спортсмена из страны. Новак прилетел в Австралию, чтобы принять участие в Australian Open.