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Арест Джоковича не подтверждается. У министра осталось несколько часов на решение

Арест Джоковича не подтверждается. У министра осталось несколько часов на решение
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Стали известны новые подробности в деле 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Новый арест спортсмена не подтверждается, сообщает издание The Age, ссылаясь на источники в правительстве Австралии.

В настоящее время министр Австралии по делам иммиграции раздумывает, аннулировать ли второй раз визу Джоковича или нет. У него имеется соответствующее право.

Ранее стало известно, что Новак Джокович выиграл апелляцию по делу об аннулировании визы в Австралию. Сербский спортсмен подал апелляцию после решения об аннулировании визы. Пограничники посчитали, что у него не было достаточных оснований для медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса.

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