Экс-тренер Джоковича: выиграть AO-2022 в этих обстоятельствах тяжело, но Новак — чемпион

Ники Пилич, бывший тренер сербского теннисиста Новака Джоковича, высказался о ситуации с первой ракеткой мира. Джокович выиграл апелляцию после аннулирования визы Австралии. Джокович подал апелляцию после решения об аннулировании визы. Пограничники посчитали, что у него не было достаточных оснований для медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса. Несмотря на выигранную апелляцию, сообщалось, что власти Австралии всё равно могут выгнать спортсмена из страны. Новак прилетел в Австралию, чтобы принять участие в Australian Open.
«Всё это дело было неверным. Ему дали зелёный свет врачи и организаторы Australian Open. А затем настало время вмешательства политики.
Выиграть Australian Open с учётом нынешних обстоятельств будет тяжело, но Новак — чемпион. Не могу оценивать его шансы, учитывая, через что он прошёл, но я уверен, что он будет рад просто вернуться на корт», — цитирует Пилича YahooSports.
- 10 января 2022
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