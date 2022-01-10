Навратилова раскритиковала британского политика за посещение комнаты трофеев Джоковича

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова раскритиковала британского политика Найджела Фараджа за то, что тот посетил комнату трофеев первой ракетки мира Новака Джоковича. Соответствующее видео опубликовал в своём «твиттере» бывшая первая ракетка мира Энди Маррей.
Навратилова в комментариях назвала Фараджа «настолько презренным, насколько это возможно». Что касается Маррея, то он написал: «Пожалуйста, запишите неловкий момент, когда вы говорите им, что большую часть своей карьеры провели в кампании за депортацию из страны людей из Восточной Европы».
Ранее стало известно, что Новак Джокович выиграл апелляцию по делу об аннулировании визы в Австралию. Сербский спортсмен подал апелляцию после решения об аннулировании визы. Пограничники посчитали, что у него не было достаточных оснований для медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса. Появилась информация о новом аресте Джоковича, однако она не подтвердилась. В настоящее время министр Австралии по делам иммиграции раздумывает, аннулировать ли второй раз визу Новака или нет. У него имеется соответствующее право.
- 10 января 2022
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