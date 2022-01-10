Источник: Новака Джоковича решили пока не депортировать из Австралии

Правительство Австралии решило пока не депортировать из страны 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первую ракетку мира Новака Джоковича. Об этом сообщает издание The Age.

У министра иммиграции Австралии было четыре часа на размышления, чтобы принять соответствующее решение. Вместе с тем отмечается, что Джоковичу ещё могут повторно аннулировать визу, однако это может произойти либо завтра, либо в предстоящие дни.

Ранее стало известно, что Новак Джокович выиграл апелляцию по делу об аннулировании визы в Австралию. Сербский спортсмен подал апелляцию после решения об аннулировании визы. Пограничники посчитали, что у него не было достаточных оснований для медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса. Появилась информация о новом аресте Джоковича, однако она не подтвердилась.