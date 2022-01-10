Рафаэль Надаль прокомментировал ситуацию вокруг Новака Джоковича, выигравшего дело в суде
Поделиться
20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал ситуацию вокруг другого 20-кратного чемпиона ТБШ, лидера рейтинга ATP серба Новака Джоковича. Ранее cербский спортсмен выиграл дело в суде Австралии, после того как его визу аннулировали.
«Независимо от того, согласен ли я с Джоковичем в некоторых вещах, правосудие постановило, что он имеет право участвовать в Открытом чемпионате Австралии по теннису. Это самое справедливое решение, если выход нашли таким способом. Я желаю ему удачи.
Лично я предпочёл, бы чтобы он не играл (смеётся)… Но гораздо лучше, когда на корт выходят лучшие игроки», — приводит слова Рафаэля Надаля агентство Reuters.
Комментарии
- 10 января 2022
-
13:46
-
13:45
-
13:30
-
13:27
-
13:09
-
13:02
-
12:51
-
12:20
-
12:10
-
12:03
-
11:42
-
11:39
-
11:38
-
11:24
-
11:16
-
11:04
-
10:49
-
10:45
-
10:42
-
10:41
-
10:33
-
10:31
-
10:25
-
10:23
-
10:16
-
10:09
-
10:03
-
09:52
-
09:38
-
09:31
-
09:28
-
09:26
-
08:08
-
08:03
-
07:54
Партнерский контент