Рафаэль Надаль прокомментировал ситуацию вокруг Новака Джоковича, выигравшего дело в суде

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал ситуацию вокруг другого 20-кратного чемпиона ТБШ, лидера рейтинга ATP серба Новака Джоковича. Ранее cербский спортсмен выиграл дело в суде Австралии, после того как его визу аннулировали.

«Независимо от того, согласен ли я с Джоковичем в некоторых вещах, правосудие постановило, что он имеет право участвовать в Открытом чемпионате Австралии по теннису. Это самое справедливое решение, если выход нашли таким способом. Я желаю ему удачи.

Лично я предпочёл, бы чтобы он не играл (смеётся)… Но гораздо лучше, когда на корт выходят лучшие игроки», — приводит слова Рафаэля Надаля агентство Reuters.