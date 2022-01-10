Свитолина уступила Кис на старте турнира в Аделаиде

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла преодолеть первый круг турнира в Аделаиде (Австралия). 16-я ракетка мира в матче первого круга турнира уступила американке Мэдисон Кис со счётом 2:6, 4:6.



Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. 56-я ракетка мира Кис выполнила 14 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из 10. Её соперница три раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта.



Соперницей Кис по матчу второго круга турнира будет победитель встречи Даяна Ястремская (Украина) — Тереза Мартинцова (Чехия).



Призовой фонд турнира в Аделаиде составляет почти $ 240 тыс. Соревнования проходят перед Australian Open.