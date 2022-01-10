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Свитолина уступила Кис на старте турнира в Аделаиде

Свитолина уступила Кис на старте турнира в Аделаиде
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Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла преодолеть первый круг турнира в Аделаиде (Австралия). 16-я ракетка мира в матче первого круга турнира уступила американке Мэдисон Кис со счётом 2:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. 56-я ракетка мира Кис выполнила 14 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из 10. Её соперница три раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Соперницей Кис по матчу второго круга турнира будет победитель встречи Даяна Ястремская (Украина) — Тереза Мартинцова (Чехия).

Призовой фонд турнира в Аделаиде составляет почти $ 240 тыс. Соревнования проходят перед Australian Open.

Аделаида-2 (ж). 1-й круг
10 января 2022, понедельник. 11:35 МСК
Мэдисон Кис
87
США
Мэдисон Кис
М. Кис
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		5  
2 		3  
         
Элина Свитолина
16
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Комментарии
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