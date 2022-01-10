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«Выходной с моими братьями». Карен Хачанов показал фото с жирафами

«Выходной с моими братьями». Карен Хачанов показал фото с жирафами
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Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал пост в своём «инстаграме» после завершения турнира в Аделаиде (Австралия), где он дошёл до финала. В свой выходной спортсмен отправился в зоопарк и сфотографировался на фоне жирафов.

«Выходной с моими братьями», — написал Хачанов, добавив эмодзи жирафа.

Пост доступен в «инстаграме» Карена Хачанова.

В финале турнира в Аделаиде Карен проиграл лидеру посева, представителю Франции Гаэлю Монфису со счётом 4:6, 4:6.

25-летний Хачанов — серебряный призёр летних Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде; победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России; бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде.

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